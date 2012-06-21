Відбулася зустріч заступника голови облдержадміністрації Ольги Лішик із в. о. ректора Луганського національного аграрного університету Ростиславом Подольським.
У 2014 році Луганський національний аграрний університет був переміщений у Харків, де продовжував свою діяльність. Проте час і обставини вимагають подальшого розвитку ЛНАУ й активної підготовки фахівців для агропромислового комплексу саме на Луганщині. Тож відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України новою юридичною адресою вишу є Старобільськ.
Під час зустрічі в ОДА розглянуто питання переміщення університету з Харкова до Луганщини, взаємодії усіх зацікавлених сторін стосовно стратегії розвитку університету, відновлення навчальної та лабораторної бази створення нової інфраструктури, кадрового забезпечення, соціально-побутових умов для викладачів та студентів, оголошення вступної кампанії.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»