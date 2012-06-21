Раптова втрата нюху може бути достатнім приводом, щоб зробити аналіз на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Щоб надійно визначити коронавірусну інфекцію COVID-19, потрібно зробити спеціальний аналіз на антитіла, які імунітет повинен виробляти проти вірусу, або ж зробити аналіз на вірусний геном. За зовнішніми ознаками діагностувати хворобу можна не завжди: найбільш поширені симптоми COVID-19 (поки вона не перейшла у важку форму) – це підвищена температура тіла, стомлюваність і сухий кашель.
Американські вчені вважають, що при виявленні COVID-19 слід зважати ще один симптом – зникнення нюху. Коронавірус SARSD-CoV-2 не викликає нежить, ніс через нього не закладає, але при цьому багато хворих з підтвердженою інфекцією повідомляють, що вони в якийсь момент раптово перестали відчувати запахи.
Але що значить – багато хворих? Чи можна вважати втрату нюху досить надійним симптомом, щоб враховувати її при діагнозі?
Дослідники проаналізували 19 медичних робіт, присвячених клінічній картині COVID-19, в яких говорилося про стан носа і носових пазух. У статті в Laryngoscope Investigative Otolaryngology йдеться, що проблеми з нюхом при незакладеному носі дійсно з високою ймовірністю вказують на коронавірусну інфекцію. Як приклад можна навести повідомлення паризьких лікарів, у яких втрата нюху в 94% випадків свідчила про COVID-19, яку потім підтверджували молекулярними тестами. І хоча саме в цій роботі французьких фахівців йшлося про невелику групу пацієнтів всього в 55 чоловік, в цілому, як було сказано, дослідники проаналізували дев'ятнадцять статей.
Притому втрата нюху не обов'язково виявляється першим симптомом інфекції – вона може трапитися і тоді, коли вже піднялася температура і людина почала кашляти, і всі тести вже зроблені. Але якщо раптом нюх зник без будь-яких супутніх проблем зі здоров'ям, і ніс до того ж не закладено, то, можливо, це привід якомога швидше перевірити себе на інфекцію SARS-CoV-2.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»