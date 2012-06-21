Одним із симптомів при коронавірусній інфекції є втрата смаку і нюху. З початку пандемії експерти не могли зрозуміти, чому це відбувається. Але недавно вчені з’ясували, що такі прояви хвороби можуть бути пов'язані з тим, що COVID-19 згубно впливає на мозок.

Згідно з дослідженням, опублікованим на порталі medRxiv, при коронавірусній інфекції відбувається руйнування сірої речовини – так називається головний компонент центральної нервової системи людини, що складається з нейронів та інших клітин, що контролюють м'язову активність і сенсорне сприйняття (наприклад, зір, слух, пам'ять, емоції і мову, а також смаки і запахи).

За даними вчених з Оксфордського університету, скупчення нейронів і гліальних клітин зменшується в обсягах в лімбічних ділянках кори головного мозку, яка безпосередньо пов'язана з сенсорним сприйняттям. На підтвердження теорії були надані дані проведеного експерименту. Дослідники вивчили дані 394 осіб, які перенесли коронавірусну інфекцію. Їм провели МРТ мозку до і після хвороби. Результати порівняли з 388 людьми, які не хворіли на COVID-19. При цьому враховувалися такі фактори, як стать, вік, національність, індекс маси тіла і показники артеріального тиску.

З’ясувалося, що зміни спостерігалися тільки у перехворілих. Здорові люди не мали пошкоджень. Те ж саме помітили на МРТ тих, хто лежав у лікарнях. Крім того, у них втрата сірої речовини виявилася більш істотною, так як інфекція вразила поясну кору, центральне ядро, мигдалеподібне тіло і деякі частини гіпокампу. Усі ці ділянки теж пов'язані з пам'яттю і формуванням емоцій.

У зв'язку з отриманими результатами, вчені радять усім, хто переніс коронавірус як у важкій, так і в легкій формі, пройти обстеження мозку на наявність уражень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»