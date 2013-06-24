П’ять кроків, як поновити документ.

Проблема отримання дубліката документа по освіту виникає зараз все частіше – адже у багатьох громадян він втрачений в хаосі поспішної евакуації або його не вдавалося врятувати після обстрілів разом із іншим майном.

Ось що радять у Міністерстві освіти і науки:

1.Зверніться до закладу, що видав атестат. Від імені заявника може звертатися і законний представник.

2. Особи, які здобули загальну середню освіту в закладах освіти на ТОТ, закладах окремих населених пунктів Донецької й Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть звернутися із заявою до будь-якого закладу середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (законного представника).

3. У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад оцінює знання випускника відповідно до порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570.

4. Для отримання дубліката слід звернутися до будь-якого закладу середньої освіти (на території, де не тривають бойові дії) із заявою надати інформацію про отриманий в Україні документ.

5. Якщо особа володіє інформацією про серію і номер свого документа про загальну середню освіту, вона може за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО).

Пресслужба Міністерства з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій