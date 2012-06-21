Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

У світлі поточних подій безробітних в Україні істотно побільшало. Станом на 16 квітня 2020 року, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становила 400,9 тис. осіб. Це на 86,5 тисячі, або на 27% більше, ніж на ту саму дату торік. І це ще не межа.

Уряд намагається зарадити цій біді. Мінекономрозвитку спільно із Державною службою зайнятості розпочали проєкт, мета якого — постійно інформувати населення з питань, що стосуються отримання грошової допомоги у разі втрати роботи та пошуку нової, та інших супутних питань. Інформація подаватиметься у звичному форматі «питання — відповідь» і оновлюватиметься, як планується, кожного понеділка та четверга, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Для початку на сайті міністерства вже наведено деяку інформацію з нагальних питань. Зокрема, там повідомляють, що Державна служба зайнятості на період карантину полегшила процедуру подання заяв до центрів зайнятості. Так, тепер потрібно написати лише дві заяви — про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю. Громадяни, що повертаються із заробітків з-за кордону, реєструються у центрах зайнятості на загальних підставах.

Такі заяви, зважаючи на режим карантину, можна подати у два способи — або надіслати електронною поштою на центр зайнятості, або вкласти у скриньку для кореспонденції у тому самому центрі. Тут мусимо зауважити, що у великих містах, зокрема у Києві, центри зайнятості навіть у вашому власному районі можуть бути розташовані за багато кілометрів і дістатися туди в умовах обмеженого режиму роботи транспорту вельми проблематично.

Після отримання заяви працівник центру зайнятості зв’язується з подавачем заяви для уточнення інформації. Якщо людина підтвердила свій статус безробітного, виплата допомоги з безробіття на період дії карантину здійснюватиметься без особистого відвідування центру зайнятості з першого дня подання заяви.

Розмір цієї допомоги розраховується для кожної особи індивідуально залежно від страхового стажу людини та заробітної плати на попередньому місці роботи. Максимальний розмір допомоги з безробіття наразі визначено законом у 8 408 грн (чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб), мінімальний, залежно від страхового стажу, — 1800 грн, без страхового стажу — 650 грн.

Оскільки певна кількість підприємств окремих галузей працює навіть за умов карантину, працівники центрів зайнятості можуть підібрати безробітним більш-менш підходящі вакансії. Окрім того, громадяни можуть шукати роботу самостійно на сайті державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua. Втім, мусимо зауважити, що станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості становила 54,0 тис., що на третину менше, ніж на ту саму дату торік.

Наразі потрібні працівники у сільському та лісовому господарстві, зокрема, трактористи, агрономи тощо. Також трапляються вакансії у сфері торгівлі та послуг, які не заборонені під час карантину, — продавці, касири, водії, вантажники, пакувальники, кур’єри тощо. Так само навіть за часів карантину потрібні фахівці високої кваліфікації у різних сферах.

Щодо професійного навчання — воно здійснюється або в дистанційному режимі, або на робочому місці, якщо підприємству дозволено працювати. І увага, — відтепер можна самостійно пройти професійне навчання за обраним вами фахом на Освітньому порталі державної служби зайнятості http://skills.dcz.gov.ua.

