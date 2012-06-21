У порту Чорноморськ прийнято третє судно з 60 тисячами тонн вугілля зі Сполучених Штатів Америки. Балкер SBI CARIOCA ошвартовано біля причалу №1 першого термінала. Він доставив зі Сполучених Штатів Америки коксівне вугілля марок Rocklick і Premium Eagle.
За словами заступника начальника першого термінала Миколи Сміщука, запланована інтенсивність обробки судна — 15 тисяч тонн на добу. За такої інтенсивності загальний час перебування судна під обробкою прогнозують у межах чотирьох діб, повідомляє УНІАН. Опісля довгоочікуване імпортне вугілля залізницею доправлять на українські електростанції.
Друге судно, яке доправило в Україну 75 тисяч тонн американського вугілля, в порту Чорноморськ прийняли 18 листопада. Його спрямували на теплоелектростанції ДТЕК для поповнення складських запасів. Завдяки резервам палива станції зможуть працювати з підвищеним навантаженням, видаючи необхідну потужність в енергосистему в опалювальний сезон. Дефіцитні марки енергетичного вугілля використовують сім із 14 ТЕС і деякі великі теплоелектроцентралі.