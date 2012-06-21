Центральну вулицю Торонто перетворили на річку з 10 тисяч книжок, йдеться на сторінці у фейсбук «Асоціації «Річки України». Артерія життя у поєднанні із джерелом знань. Затамуйте подих, бо це неймовірне видовище!
Центральну вулицю Торонто перетворили на річку з 10 тисяч книжок, йдеться на сторінці у фейсбук «Асоціації «Річки України». Артерія життя у поєднанні із джерелом знань. Затамуйте подих, бо це неймовірне видовище!
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