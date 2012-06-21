Нове дослідження ідентифікувало 37 активних вулканічних структур на Венері. Дослідження надає докази того, що Венера все ще є геологічно активною планетою. Наукову стаття про роботу, яку провели вчені з Університету Меріленда (США) та Інституту геофізики в ETH Цюріх (Швейцарія), опубліковано в журналі Nature Geoscience.

Вулкани згруповані в декількох місцях, які вказують на ділянки, де планета найбільш активна. У майбутньому це відкриття допоможе визначити місця посадки наукових зондів.

«Вперше за весь час вивчення Венери ми можемо вказати на конкретні структури і сказати: це не древній «вигорілий» вулкан, а діючий сьогодні або, можливо, сплячий, але точно не мертвий. Наші висновки значною мірою змінюють уявлення про Венеру з неактивної планети на планету, надра якої ще не охололи і підживлюють активність великою кількістю вулканів на її поверхні», – розповідає Лоран Монтес, провідний автор дослідження з Мерілендського університету.

Вчені вже давно знають, що у Венери більш молода поверхня, ніж у планет, таких як Марс і Меркурій, які охололи. Свідоцтво теплої внутрішньої і геологічної активності вказує на те, що поверхня планети має форму кільцеподібних структур, відомих як корони, які утворюються, коли струмені гарячого матеріалу з глибин планети піднімаються через шар мантії і земної кори. Це схоже на те, як мантійний плюм утворив вулканічні Гавайські острови.

Але досі вважалося, що корони на Венері, ймовірно, були ознаками древньої активності, і що Венера давно охолола, щоб уповільнити свою геологічну діяльність у внутрішній частині планети і настільки зміцнити кору, що будь-який теплий матеріал з глибини не зможе пробитися крізь неї. Крім того, точні процеси, за допомогою яких гарячий мантійний потік утворював корони на Венері, і причини відмінностей між коронами були предметом суперечок.

У новому дослідженні вчені використовували чисельні моделі термомеханічної активності під поверхнею Венери для створення тривимірного моделювання утворення корон з високою роздільною здатністю. Їх моделювання забезпечує більш детальне уявлення про цей процес, ніж будь-коли раніше.

Результати допомогли вченим виявити особливості, які присутні тільки в недавно активних коронах. Потім команда змогла зіставити ці особливості з тими, які спостерігалися на поверхні Венери, виявивши, що деякі зміни в коронах на планеті мають різні етапи геологічного розвитку. У дослідженні наводяться перші докази того, що корони на Венері все ще розвиваються, а це вказує на те, що внутрішня частина планети все ще активна.

«Підвищена ступінь реалізму в цих моделях в порівнянні з попередніми дослідженнями дозволяє виявити кілька етапів еволюції корони і визначити діагностичні геологічні особливості, присутні тільки в активних на даний час коронах», – сказав Лоран Монтес. «Ми можемо сказати, що принаймні 37 корон були дуже активні в останній час».

Активні корони на Венері згруповані в декількох місцях, що вказує на райони, де планета найбільш активна, що дає уявлення про роботу внутрішнього простору планети. Ці результати можуть допомогти визначити цільові райони, де геологічні інструменти повинні бути розміщені в майбутніх місіях на Венері, наприклад, європейський EnVision, запуск якого запланований на 2032 рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»