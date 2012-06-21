Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Помітного успіху добився колектив Тростянецького Палацу дітей та юнацтва Сумської області, який за результатами минулорічного Всеукраїнського відкритого Рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» став лауреатом в категорії «Заклад додаткової освіти міського підпорядкування».
Оцінювання проводили Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація педагогів позашкільної освіти «Фактор» та Інститут проблем виховання АПН України.
Мета – виявлення закладів додаткової педагогічної освіти, які відзначаються креативністю і творчим підходом до роботи, пошук інноваційних ідей і технологій щодо навчання і виховання дітей.