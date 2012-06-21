Експерти, які брали участь у дискусії з питань макроекономічного аналізу та прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, очікують зростання ВВП на рівні 3,1% за підсумками 2018 року, 3% — у 2019 році, 3,1% — у 2020-му й 3,9% — у 2021-му. Фахівці прогнозують скорочення зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 9,5% у 2018 році, 7,4% — у 2019-му, 6% — у 2020-му і 5% — у 2021-му, повідомляє прес-служба міністерства. Серед головних ризиків для української економіки експерти виокремили неотримання запланованого фінансування від МВФ, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, посилення загроз національній безпеці у вигляді активного військового протистояння на сході країни. Ще до ризиків вони зарахували посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку України, недостатньо швидке проведення реформ і збереження низької кредитної активності комерційних банків.
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