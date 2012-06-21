В’їзди-виїзди зі столиці не закрито повністю, але вони пильно контролюються. В’їзд до Києва легкового транспорту необмежений. Про це на брифінгу 30 березня повідомив міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав, що ще із 17 березня діє обмеження на в’їзд до столиці автобусів міжміського та міжобласного сполучення. І всі ці обмеження для Києва, за його словами, синхронізуються з рішеннями Кабінету Міністрів України.
Блокпости на в’їздах до столиці працюють вже тиждень. На них чергує поліція та представники муніципальної варти. Телеметрію на в’їздах до міста, за словами міського голови, проводять поки що вибірково.
«Хочу підкреслити, що якщо буде різкий стрибок вірусу, будуть ухвалюватися жорсткіші обмеження, бо інакше ми цю заразу не зупинимо», – зауважив він. І звернувся до представників ЗМІ та всіх киян – перевіряти інформацію і, за можливості, отримувати її лише з офіційних джерел. Адже міська влада в оперативному режимі надає роз’яснення до кожного рішення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»