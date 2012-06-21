З початку 2017 року понад 1,3 тисячі іноземних громадян заборонили в’їзд в Україну за порушення порядку відвідування окупованої Росією Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. «З початку року вже складено понад дві тисячі адміністративних протоколів за ст. 204-2 відповідного кодексу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, ухвалено понад 1300 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, зокрема майже сотні артистам і діячам культури», — йдеться у відомчому повідомленні.
На даний час за результатами моніторингу виокремлено понад вісім сотень осіб, які, можливо, перебували на тимчасово окупованій території півострова.
У Держприкордонслужбі нагадали, що в разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим їм, відповідно до чинного законодавства, не дозволено в’їзд та ухвалюють рішення про заборону в’їзду в Україну.