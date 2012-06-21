Київський міський голова Віталій Кличко наголосив, що контроль за тим, як кияни дотримуються правил обсервації, самоізоляції та карантину за законом покладено на працівників Нацполіції. Столична влада перебуває з ними на постійному зв’язку, а працівники комунальних служб також надають усю можливу допомогу. Сприяють і фахівці Моніторингово центру, нещодавно створеного в Києві. Про це очільник міста повідомив під час брифінгу 2 квітня.
Але, попри заклики до людей берегти своє здоров’я та суворо дотримуватися правил, 1 квітня столичним правоохоронцям довелося скласти адміністративний протокол на підприємця, який, через власне свавілля та нехтування правилами, не припинив роботу кафе, яке ще до вчора відвідували люди. І такі випадки, за словами Віталія Кличка, на жаль, непоодинокі.
Отже, станом на 2 квітня, поліція склала вже 466 протоколів. З них на порушення режиму обсервації лише за два дні – понад 60 адмінпротоколів. А на п’ятьох осіб було накладено стягнення в розмірі 17 тисячі гривень. Решта протоколів нині перебувають на розгляді судів.
«Я переконаний, що той, хто нехтує правилами, має платити. І він буде платити!», – наголосив столичний голова.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»