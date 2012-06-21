Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За твердженням голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, жителі регіону отримають менші в середньому на 20% платіжки за спожиті у грудні тепло та гарячу воду.
«Харківський міський голова вже відреагував на це, повідомив, на скільки зменшаться тарифи для харків’ян. Ми провели нараду за участі керівників усіх міст області, і вони повідомили, що в середньому тарифи на опалення та гарячу воду будуть зменшені на 20%», – зазначив голова ХОДА та наголосив, що область володіє всіма ресурсами для впровадження ініціативи Президента, зокрема, – і фахівцями, які підкажуть на місцях можливі інструменти зменшення тарифів.
У Харкові тарифи на тепло знизили в середньому на 23%, а на гарячу воду – на 21%. Харківський міський голова Геннадій Кернес пояснив, що на практиці жителі однокімнатної квартири платитимуть за тепло в середньому на 300 гривень менше ніж раніше, а за гарячу воду – на 115 гривень.
Зменшення нарахувань для 2-кімнатної квартири в середньому складе 428 гривень на тепло і 172 гривень на гарячу воду, для 3-кімнатних квартир суми зменшаться на 592 гривні та 230 гривень відповідно.