Вчені заявили про те, що прийом популярних знеболюючих у великих кількостях може призвести до розвитку ожиріння, гіпертонії і безсоння, повідомляє Medical Xpress.
У ході дослідження вчені вивчили вплив на організм декількох габапентиноїдів і опіатів. Виявилося, що всі ці речовини значною мірою підвищують ризик розвитку зазначених хвороб. Дослідники вивчили стан серцево-судинної системи у 133 тисяч пацієнтів, які були занесені в базу даних UK Biobank. Вони розділили учасників експерименту на дві групи: ті, хто приймає знеболюючі разом з кардиопрепаратами, і ті, хто брав тільки ліки від хвороб серця.
Виявилося, що представники першої групи на 95% частіше відзначали у себе ожиріння, а 82% частіше – безсоння і на 63% - розвиток гіпертонії.
Вчені підкреслюють, що результати їхнього дослідження показують, що болезаспокійливі препарати повинні бути прописані на невеликий час для того, щоб уникнути шкідливих наслідків для здоров'я.