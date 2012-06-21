Китайська компанія Xiaomi презентувала нову портативну колонку, привертає увагу своїм ретро-дизайном і невеликими розмірами. При цьому творці пристрою назвали його в честь короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.
Початок продажів Elvis Presley Atomic Player B612 заплановано на 22 вересня. Колонка у вигляді старовинного радіо буде коштувати 37 доларів. Колонка має такі розміри: 63 х 47 х 30 мм, а вага – всього 130 грам. Заряджати «Елвіса Преслі» потрібно через роз'єм microUSB. При цьому в гаджет вбудований акумулятор, якого вистачає на сім годин прослуховування музики.
Відзначається, що портативна ретро-колонка може працювати з планшетами і телефонами, а також телевізорами і навіть деякими розумними годинами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»