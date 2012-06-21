Про новинку повідомив керівник компанії Лі Бін, опублікувавши демонстраційне відео. Раніше про свій намір випустити гнучкий смартфон заявили Samsung, проте їх випередили китайці, які випустили свій гаджет Royole FlexPai. Однак в Xiaomi заявили, що їх дітище має унікальну конструкцію.
На своїй сторінці в китайських соціальних мережах президент компанії Лі Бін розмістив демонстраційне відео нової розробки смартфона, який здатний складатися втричі. За словами президента компанії, цей гаджет не має аналогів. На відео він продемонстрував, що пристрій у розкладеному вигляді це планшет, а потім показав, що можна загинати відразу обидва краї екрану, зменшивши пристрій до розмірів смартфона. При згинанні пристрій підлаштовується під розмір екрану.
Розробники поки не визначилися як назвати новинку. Серед передбачуваних варіантів Xiaomi Dual Flex і Xiaomi MIX Flex. Детальні характеристики новинки поки невідомі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»