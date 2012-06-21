Китайський виробник Xiaomi більше не збирається продавати смартфони в всьому світі. Компанія залишає міжнародний ринок мобільних пристроїв через свого конкурента Huawei, який продає свою продукцію швидше і за меншими цінами.
Любителям гаджетів Xiaomi не варто впадати у відчай, оскільки змінюється лише обгортка, але не зміст. Організація припиняє реалізацію смартфонів на міжнародних ринках, однак на початку вересня цього року китайський виробник запускає новий бренд – Poco. Xiaomi випустить смартфон Pocophone F1.
За припущеннями технічних фахівців, цей апарат надасть гідний опір гаджетам конкурентів. Він повинен стати справжньою сенсацією. На внутрішньому ринку Xiaomi продовжить випускати телефони колишньої марки. Виробник з Піднебесної змінює стратегію торгівлі тільки за межами країни. Менеджери організації хочуть змусити користувачів відмовитися від думки, ніби продукція з Китаю є дешевою і неякісною. Наразі це не так, оскільки компанії з КНР надають непогані гаджети за досить низькими цінами.
Орес ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»