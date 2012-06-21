Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь, в інтерв'ю китайському агентству «Сіньхуа», розповів про те, що його компанія запустила тестування мобільних мереж 6G.
Так, за словами Лея Цзюня, Xiaomi вкрай зацікавлена в тому, щоб освоювати нове покоління мобільного зв'язку серед перших компаній у світі. Незважаючи на певного роду відвертість, керівник компанії не став ділитися будь-якими подробицями щодо проведених тестів, але при цьому все ж повідомив, що в Xiaomi стартували дослідження мереж 6G.
Крім цього, засновник компанії зазначив, що пандемія коронавірусу вкрай негативно позначилася на розвитку мобільних мереж п'ятого покоління в усьому світі. Але навіть незважаючи на це, Лей Цзюнь заявив, що Xiaomi все ж має намір і далі виробляти смартфони з підтримкою 5G, щоб таким чином продовжити міжнародну експансію компанії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»