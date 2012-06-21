Філософу, освітянину Вікторові Андрущенку виповнилося 70. Напередодні ювіляр приємно здивував наукову читацьку спільноту, випустивши у світ двотомне видання «Організоване суспільство» із присвятою «Українському народові — працьовитому, талановитому і перспективному». У книжці обґрунтовано авторську модель суспільно-політичної організації в період переходу від тоталітаризму до демократії.
«Вірю в історичну місію українського народу, який подарував світові хліборобську й пісенну культури; вірю в багатогранний талант української людини, яка, попри різноманітні історичні перепони, утверджувала і розвивала гуманістичні пріоритети в системі тих культур світу, куди кидала її історична доля; вірю в соціально-історичний досвід моїх батьків, дідів і прадідів, які виховали мене й моє покоління як свідомих українців, що прагнуть до творчості і свободи», — наголошує автор.
Понад 40 років активної наукової, творчої, педагогічної й організаторської праці вкладено у розвиток і розбудову вітчизняної освітянської ниви. І нині Віктор Андрущенко — професор, доктор філософських наук, лауреат державних премій, ректор найкращого педагогічного закладу вищої освіти в Україні, відомого не тільки в Європі, а й в усьому світі, недарма очолив Міжнародну асоціацію педагогічних університетів Європи.
А починалося все з маленького селища на Сумщині, де 1949 року в сім’ї учителів з’явився хлопчик із переможним іменем Віктор. Закінчив Соснівську середню школу із золотою медаллю, Конотопський індустріальний технікум, з відзнакою — філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відслужив в армії.
Протягом 1970—1995 років в alma mater пройшов шлях від студента, аспіранта, викладача, старшого викладача до доцента й професора. П’ять років обіймав посади заступника міністра освіти і першого заступника міністра освіти, згодом — директора Інституту вищої освіти Академії педнаук. Із 2003 року і досі — ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Віктор Андрущенко автор понад 890 наукових праць, серед яких 32 індивідуальні й близько 75 колективних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів.
Наукові дослідження вченого концентруються навколо проблем соціальної філософії, філософії історії, політики та культури, а також філософії освіти й науки.
Багато років Віктор Андрущенко очолював експертну раду Вищої атестаційної комісії України з філософії, політології та соціології. Під його керівництвом та з науковою консультацією підготовлено та захищено майже 150 кандидатських і докторських дисертацій. Він член редколегій багатьох друкованих видань.
Віктор Андрущенко — почесний доктор 15 вітчизняних і закордонних університетів. А його знання, талант організатора, невичерпна енергія, багатий досвід, принциповість та активна життєва позиція — приклади для виховання молодого покоління науковців.
для «Урядового кур’єра»