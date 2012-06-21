У Сумах — дитяче новосілля: цими днями у мікрорайоні Хіммістечко введено в дію другу чергу дитячого садка «Яблунька», облаштування якого тривало з літа позаминулого року.
Якщо раніше заклад відвідували близько сотні хлопчиків і дівчаток, то зараз — 220. Ще 20 місць — вакантні. Відповідно зросла кількість персоналу, який поповнився сімома вихователями та чотирма їхніми помічниками: зараз вони працюють із вісьмома дитячими групами, з яких дві — для малят раннього і шість — дошкільного віку.
За словами завідувачки «Яблуньки» Наталії Матюхіної, тепер заклад сповна відповідає всім будівельним, санітарним та побутовим нормам. Тут є ізольований харчоблок з відокремленими цехами, автономний медичний блок, вбиральні для дітей і персоналу. Не кажучи про якісне і поживне харчування малечі.
Як повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко, на будівництво та оснащення другої черги «Яблуньки» з міського бюджету депутати виділили 8,5 мільйона гривень, які успішно освоєні. На черзі — завершення впорядкування навколишньої території.
Загалом же нинішня політика міської влади спрямована на якомога активніше зведення ДНЗ і створення нових місць для наймолодших сумчан. Найближчим часом будівельники розпочнуть зведення нового дитячого садка в 12-му мікрорайоні поруч із садочком «Ясочка».
Таким чином, у найближчій перспективі Суми забудуть про таке явище як черги до дошкільних навчальних закладів, а батьки — про відповідні клопоти.