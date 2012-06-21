Земне ядро може бути величезним резервуаром, в якому сконцентрована велика частина існуючої на нашій планеті води. До такого висновку прийшли дослідники з наукових установ різних країн світу, які зацікавилися вмістом води в центрі Землі.
Вчені кажуть, що у науки досі немає точних даних про розподіл води на Землі. «Ми мало що знаємо про вміст води в глибоких шарах планети, тому в розрахунках про розподіл води занадто багато неточностей. Нові дослідження показують, що Земля могла поглинути величезні обсяги води на ранніх стадіях свого існування, і в такому випадку досить велика ймовірність того, що більша частина води на планеті зібралася в ділянці ядра», — відзначають автори нової статті.
Дослідження, за підсумками яких вчені встановили розподіл водню в сплавах з заліза і силікатів, з яких, імовірно, складається земне ядро, показали, що гіпотеза про те, що ядро планети складається переважно з води, може виявитися не такою вже й фантастичною. Якщо ядро Землі дійсно зберігає величезну кількість води, то це пояснює деякі аномалії, які спостерігаються при сейсмічних вимірах.
Для того, щоб отримати достовірні дані про склад земної ядра, вченим потрібно якимось чином дістатися до нього, щоб взяти проби. Сучасні технології не дозволяють здійснити це, але все може змінитися в майбутньому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»