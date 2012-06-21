Книжку «Сумщина в боротьбі» презентував у Сумській обласній філармонії один із її авторів відомий дослідник історії Роман Коваль. Видання стало спільним проектом Сумської ОДА, обласної ради та історичного клубу «Холодний яр» і надруковане за кошти обласного бюджету в рамках Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік. На зустріч завітали численні шанувальники історії рідного краю — студентська та учнівська молодь, бібліотекарі, освітяни, науковці, краєзнавці.
Роман Коваль разом з колегами Віктором Моренцем та Юрієм Юзичем дослідили і подали 120 біографій козаків і старшин Армії УНР — уродженців Сумщини, понад 50 спогадів про їхню участь у подіях Української революції 1917 — 1920 років. Загалом видання охоплює часовий відрізок від середини 90-х років позаминулого століття до 1920-го року, відкриваючи нові, раніше незнані сторінки історії.