Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Болючою проблемою «Укрзалізниці» лишається збереження вантажів: через це компанія лише за перший квартал цього року мусила відшкодувати понад 11 мільйонів гривень збитків, або ж на чотири мільйони більше, ніж за той самий період торік. Загалом торішні збитки компанії сягнули понад 35 млн.

Не меншою бідою, ніж розкрадання вантажів, є розукомплектування самих вагонів — дорогою з них відкручують усе, що можуть. Цій проблемі, зокрема, було присвячено нараду у відомстві, у якій, крім чиновників «Укрзалізниці», взяли участь представники бізнесу — відправники та отримувачі тих самих вантажів, які спіткала злощасна доля. Завітали на нараду і представники Національної поліції, яких ця проблема також безпосередньо стосується.

Учасники наради зауважили, що найчастіше на залізниці крадуть вугілля, металеві вироби та металобрухт, а також зерно. Якщо ж узяти картину по окремих регіонах, то найбільш криміногенними, як і слід було очікувати, виявилися дільниці на Сході України — Донецька, Південна, Одеська, Придніпровська залізниці.

Ще один прикрий факт: залізничникам дедалі важче взаємодіяти з правоохоронцями, доводити їм факти розкрадань. За заявами про злочини, які залізничники подали до поліції у першому кварталі цього року, вони отримали менше третини відповідей. Просто відповідей. А скільки таких злочинів розкрито і злочинців покарано — про це взагалі не йдеться.

Тож в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький зауважує: для вирішення цієї проблеми необхідний комплексний підхід, тобто, злагоджені дії працівників «Укрзалізниці», воєнізованої охорони, правоохоронців і власників вантажів. Слід, зокрема, виявляти місця, де розкрадання трапляються систематично — на таких місцях, як правило, постійно «працюють» одні й ті самі злочинці, отже, і виявити їх не так важко.

Не оминув Роман Веприцький і обґрунтовані припущення, щодо деяких фактів крадіжок на залізниці можуть бути причетні її працівники, і пригрозив їм відповідними покараннями. Також він зауважив, що ефективним інструментом розв’язання проблеми може бути ефективна система страхування вантажів, подібна до тих, що діють в інших країнах. Щоправда, слід зауважити, що у розвинених країнах крадіжки на залізниці все-таки не так поширені, як у нас.

Щодо розукомплектування вантажних вагонів: торік таких випадків виявлено близько 11 тисяч, збитки сягнули майже 130 млн грн. Часто розукомплектування є підготовчим етапом для викрадення вантажів, коли такий вагон відправляють у рейс. Для боротьби з цим явищем пропонуються два шляхи: модернізація вагонів і посилення відповідальності за відправлення розукомплектованих вагонів на маршрут.