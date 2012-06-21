Про це потурбувалися депутати обласної ради, ухваливши обласний бюджет. Збалансований за доходами й видатками, він становить майже 3 мільярди гривень. Кошторис соціально орієнтований, адже понад 60% витрат передбачено на утримання соціально-культурної сфери.
Проте порівняно з попереднім роком обсяг бюджету зменшено на 4,2 мільярда гривень, або майже на дві третини, за рахунок передачі Міністерству соціальної політики виплати пільг та субсидій населенню, допомог сім’ям з дітьми та малозабезпеченим, зменшення обсягу додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, а також медичної субвенції у зв’язку із переходом із 1 квітня деяких обласних медичних закладів на фінансування з Національної служби здоров’я України.
Залишається без змін механізм фінансування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. З місцевих бюджетів коштами відповідної субвенції з державного бюджету надаватимуть нові соціальні допомоги. У бюджеті встановлено відносини із 20 новими об’єднаними територіальними громадами.
Розвиткова складова бюджету містить субвенцію з держбюджету на утримання та розвиток доріг і дорожньої інфраструктури, передбачено кошти на фінансування природоохоронних проєктів і заходів, співфінансування проєктів Державного фонду регіонального розвитку. На розвиток системи екстреної медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету спрямують 47,5 мільйона гривень. На підтримку програми «Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові» передбачили 12 мільйонів гривень.
Щоб у 2020 році жителі області відчули позитивні зміни, торік чимало зроблено. Як розповіли в департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації, спільно з партнерами реалізовано важливі ініціативи. Розпочато супровід шести інвестиційних проєктів у галузі автомобілебудування, легкої промисловості й альтернативної енергетики.
Серед важливих кроків, які планують здійснити 2020 року, — кампанія із залучення учасників до індустріального парку «Золотоноша», робота над відкриттям 28 ЦНАПів — учасників Програми «U-LEAD з Європою».