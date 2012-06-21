У межах програми «Назустріч дітям» Харківська міська рада, забезпечуючи виконання постанови Кабміну щодо придбання за кошти субвенції житла дітям-сиротам, допомагає їм знайти й купити квартири. Торік, як розповів директор департаменту служб у справах дітей міської ради Олександр Малько, 11 юних харків’ян із цієї пільгової категорії отримали грошову субвенцію від держави. Її сума на кожного становила 675 тисяч гривень, і п’ятеро дітей-сиріт уже придбали власне житло, а інші поки що підшукують підходящі квартири.
За словами Олександра Малька, супровід пошуку житла полягає передусім у перевірці районними профільними комісіями документів на продаж квартири, огляді обраного помешкання, а ще працівники служб дітей ведуть переговори із продавцями та посередниками про можливі знижки.
Як правило, під час пошуку нерухомості для придбання дітям-сиротам віддають перевагу вторинному житлу, оскільки в новобудовах на новоселів чекає затратний ремонт, і квартири, пояснив керівник департаменту, намагаються підбирати вмебльованими і в доброму стані.
Усього в Харкові зареєстровано 144 особи, які підпадають під вимоги щодо надання грошової субвенції на придбання власного житла, згідно з якими претендентам із числа дітей-сиріт має виповнитися 16—23 роки й вони повинні перебувати на квартирному обліку. Постановою визначено, що придбане житло вони не мають права продати впродовж наступних 10 років.