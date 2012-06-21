Незмінним атрибутом різдвяної паузи в біатлонному календарі є шоу на Veltins-Arena в німецькому Гельзенкірхені. Втім, зважаючи на наближення Білої Олімпіади, багато іменитих спортсменів не наважилися переривати свою підготовку заради участі в цікавому шоу.
Україну як одну з найсильніших біатлонних держав на перегонах представляла олімпійська чемпіонка Юлія Джима, яка в дуеті з бельгійцем Міхаелем Решем за підсумками двох стартів посіла п’яте місце. Єдина інтернаціональна пара із 10 штрафними колами фінішувала лише десятою в гонці з масовим стартом — першій частині шоу. А ось у гонці переслідування Джима та Реш у суперечці за 5-те місце зуміли випередити на 0,2 секунди німців Франциску Хільдебранд та Еріка Лессера.
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепец, коментуючи виступ своєї підопічної, зазначив, що Юля стріляла на 6—7 секунд швидше, ніж на етапах. І це радує. Лежачи взагалі «не мазала». А на стійці ще є над чим працювати.
Зазначимо, що це були останні перегони року, що минає. Та знову поринути в атмосферу великого біатлону вболівальники зможуть уже 4 січня — в Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»