Шведські науковці встановили зв’язок між місячними фазами і тривалістю сну у людей. Відкриття зробили в Упсальському університеті. Про це повідомляє Elsevier.

Експерти провели науковий експеримент з 852 людьми у віці від 22 до 81 року. Протягом декількох років вони спостерігали за сном добровольців.

З’ясувалося, що під час зростаючого Місяця у чоловіків якість сну погіршувалася на 3,4%, а тривалість безсоння збільшилася на 20 хвилин в середньому за добу. Спадаючий Місяць жодного впливу на чоловіків не чинив.

Жінки ж при зростанні Місяця спали на 12 хвилин довше, ніж зазвичай. Вони також відзначали своє гарне самопочуття у цей період.