У Тернополі організували фестиваль любителів загартування та зимового плавання «Галицькі моржі». Тернопільський клуб любителів загартування та зимового плавання «Нептун» — одна з найстаріших громадських організацій. Діє 34 роки. У гідропарку «Топільче» моржі подбали про 50-метровий басейн, дно якого почистили торік. Це і «майданчик здоров’я», де обладнають понад 20 тренажерів, стало можливим завдяки коштам із громадського бюджету міста.
Свято здоров’я, загартування, дружби та відпочинку на свіжому повітрі відбулося останньої неділі зими. Координатор фестивалю Олена Мудра каже, що мають намір організовувати його щорічно, активно залучаючи молодь, пропагувати серед краян здоровий спосіб життя. Учасниками нинішнього свята здорового тіла й духу стали моржі з Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Київщини. Фестивальна програма була насиченою змаганнями, сповненою розваг і гумору, навіть рекорд встановили.
Головним заходом був заплив у чотирьох вікових групах чоловіків і жінок. Відбулися кумедні перегони на надувних санчатах і серф-дошці. Випробував себе на цих плавзасобах Сергій Зеленецький з Узина Київської області. Він майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен Книги Гіннесса, що переплив Татарську протоку. Василь Шевчук із Хоросткова на Тернопільщині встановив чимало рекордів — один України та шість Тернополя. Він очолює громадську організацію із зимового плавання. Але на фестивалі «Галицькі моржі» пан Василь не лише брав участь у водних змаганнях чи розвагах, а й представив свої досягнення у віджиманні на цвяхах і ножах. Львів’янка Віра Мудра захотіла й себе спробувати у такій справі. На ножах вона віджалася десять разів.
Не менше захоплення викликав Андрій Балабух із села Яблунів Гусятинського району на Тернопіллі. Тут він уперше занурився в холодну воду й заявив, що надалі не полишатиме цього заняття. Але головне, що Андрій досяг мети, заради якої приїхав на фестиваль. Він руками за сім хвилин розірвав 365 сторінок відривного календаря й отримав сертифікат Тернопільського реєстру рекордів. А ще потішив видовищним розриванням одразу двох колод карт та автомобільних номерних знаків. Він має зафіксовані рекорди у носінні гир одна на одній та зав’язуванні вузла Сотського голими руками зі сталевих цвяхів.
Учасники зимового фестивалю куштували смачну рибну юшку, борщ, смажену картоплю, пили чай і глінтвейн.