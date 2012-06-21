Щойно виповнилося 85 років з моменту пуску Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. З цієї нагоди в музеї міста за порогами відкрилася концептуальна виставка «Як Харитина Марченко Дніпрогес будувала», присвячена ролі жінки на Дніпробуді. На створення виставки надихнула розповідь про життя Харитини Марченко, співробітниці Національного заповідника «Хортиця». Виставковий проект реалізовано за підтримки ПАТ «Запоріжсталь» та обласної влади.
— У пошуках експозиційного образу було досліджено багато фотодокументів, переглянуто кілометри кінохроніки, — розповіла керівник проекту Світлана Копилова. — Серед куп каміння й будівельних конструкцій, потужних механізмів ми бачили багато біленьких хустинок, що покривали жіночі голови.
Наступним експозиційним образом, як вважає керівник проекту, став блок для бетонування, що утворювався щитами опалубки: жінки Дніпрогесу були відомі всій країні саме як бетонниці. Бетонницею працювала героїня, яка дала ім’я виставці. Харитина, Муза, Марія, Шуламіс, Євгенія, Олександра. Ці імена належать реальним жінкам, які працювали на Дніпрогесі. Проте не вони центральні персоналії експозиційного розділу — це збірний образ. Головними героїнями виставки постають тисячі безіменних і відомих жінок, обличчя, імена яких виставка повертає історії.
За даними творців експозиції, вони збирали фотографії, документи та речі буквально по крихітних частинках. Багато технічної інформації про будівництво Дніпрогесу, та досить важко було шукати дані про людей, які його будували.
— Українська жінка у різні часи демонструвала стійкість і мужність, — коментує заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін. — Цей музейний проект показує пласт історії, якою можемо пишатися й зобов’язані пам’ятати. Це наша велика історія, показана крізь призму участі в будівництві Дніпрогесу жінок. Надалі разом робитимемо соціальні проекти, якими пишатимуться всі українці.