Міністерство охорони здоров’я разом з представниками провідних фармацевтичних компаній країни узгодили план боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами на вітчизняному ринку. Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 10% лікарських засобів, які є на вітчизняному фармацевтичному ринку, – фальсифікат. А це великий ризик для пацієнтів, здоров’я громадян.
Міністр поінформував, що планується поступове запровадження 2D–кодування ліків (кодування наноситься під час виробництва ліків, одразу дані заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів і відстежується шлях лікарського засобу до продажу в аптеці, аби унеможливити потрапляння до реалізації фальсифікату). Це маркування наноситиметься на зареєстрованих лікарських засобах українського та іноземного виробництва. Такий контроль від виробництва до аптеки – світова практика.
Завдяки двовимірному штрих-коду на упаковці лікарських засобів пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток.
«Таке кодування запроваджуватиметься поступово, бо лише деякі виробники мають відповідне обладнання, а деякі повинні мати час на переобладнання виробничих ліній. Спочатку планується перевести на таке кодування всі медичні препарати, які йдуть за програмою реімбурсації, потім всі ліки, які імпортуються в Україну, а потім і решту лікарських засобів. Таким чином, за 2–2,5 роки країна зможе повністю перейти на 2D–кодування ліків», – спрогнозував Максим Степанов.
МОЗ з фармацевтичними компаніями також проговорили розширення застосування електронного рецепту. За словами міністра, наразі він застосовуються в програмі «Доступні ліки», але програму реімбурсації планується розширювати, аби здешевити ліки для пацієнтів. Розширення практики застосування електронних рецептів поступово витіснить паперові. Це матиме й економічний ефект – очікується зниження цін на ліки, бо в електронному рецепті вказується діюча речовина, тому в аптеці, зважаючи на ціну, можна обирати той чи інший препарат.
Також фармацевтичні компанії долучаться до вдосконалення профільного законодавства, внесення змін до урядових документів, щоб дії держави на фармацевтичному ринку були передбачувані для виробників, які знатимуть у який спосіб і який термін водяться нові правила, щоб належно підготуватися.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»