У місті Сіверськ Бахмутського району на Донеччині виникла дуже показова для всього прифронтового краю ситуація довкола осіб, які не лише уникли відповідальності за антидержавну діяльність, а й залишаються на посадах і навіть отримують певні заохочення і відзнаки. Так, на сесії міської ради депутати проголосували за присвоєння своєму колезі звання «Почесний громадянин міста Сіверськ» із врученням відповідного знака й посвідчення. А неоднозначність ситуації полягає в тому, що цю особу не так давно було засуджено за сепаратизм. Депутат міської ради Сергій Б. пів року тому постав перед судом, відповідаючи за умисні дії, вчинені з метою змінити межі території або державного кордону України. Навесні 2014 року чоловік був головою дільничної виборчої комісії псевдореферендуму: керував роботою підлеглих, проводив інструктаж, брав участь у фальсифікації під час підрахунку голосів і підписав цей протокол. Досудове слідство довело згадану діяльність депутата, і тому в лютому суд визнав його винним і виніс вирок — п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком на рік. Тобто прислужник кремлівських кураторів і місцевих сепаратистів відбувся легким переляком і тепер приймає місцеві почесті і вітання.
«Виходить, що міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста» сепаратисту, вину якого доведено в судовому порядку, а судимість не знято. Людину, яка своїми діями фактично зрадила Батьківщину та привела до нашого міста і регіону війну, вшановуватимуть на велелюдному святі «День міста-2019», як приклад іншим для наслідування», — обурюється місцевий активіст Віталій Гатченко. Група представників тутешніх громадських організацій навіть пішла на прийом до міського голови Василя Масюженка з вимогою не підписувати згадане рішення сесії, аби воно не набрало чинності.
До слова, питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Сіверськ», немов своєрідну «компенсацію» за судові «переслідування», розглядали також і стосовно депутата міськради Ольги Т., яку було засуджено за такий самий злочин перед Україною.