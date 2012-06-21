NASA пильно стежить за ураганом Доріан, коли він через Атлантичний океан досягне Флориди. Відео урагану Доріан, знятого 29 серпня з Міжнародної космічної станції, показує шторм категорії 1, як він рухається о 13:05 EDT (1705 GMT). У той час шторм був на північ від Пуерто-Рико і рухався на північ через Атлантичний океан. Тим часом космічна станція пролетіла 260 миль (418 кілометрів) над Кубою.
Нині швидкість вітру Доріана становить майже 85 миль/год (140 км/год), і, за прогнозами, до п'ятниці, 30 серпня, швидкість урагану збільшиться, повідомляє Національний центр ураганів (NHC).
Усі дані, які збирають супутники NASA, отримує Національний центр ураганів NOAA (NHC), який наразі прогнозує, що у суботу і неділю, 31 серпня і 1 вересня, Доріан вирушить на захід через північні Багами, а у вівторок, 3 вересня, ударить по узбережжю південної Флориди.
У NASA особливо сильно цікавляться Доріаном, оскільки, як передбачається, буря перекинеться на головний космічний порт агентства, космічний центр Кеннеді. Персонал закладу готується до шторму ще з середи, 28 серпня.
Ураган може зашкодити платформі Mobile Launcher, висотою 400 футів (122 метри), яка підтримуватиме нову ракету SLS NASA, розроблену для глибококосмічних місій. Така висока структура вразлива під час урагану. Тому чиновники космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида , готуючись до шторму , на про всяк випадок, якщо в неділю, 1 вересня, він досягне космодрому, перемістять мобільну 122- метрову башню до 52-поверхової будівлі Асамблеї автомобілів Кеннеді, щоб перечекати негоду.
Ця будівля колись використовувався для підготовки ракет Місяця НАТО «Сатурн V» та космічних човників до польоту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»