Президент Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який прибув в Україну з робочим візитом. Співрозмовники обговорили сучасний стан, а також плани й перспективи розвитку українсько-німецьких відносин.
Президент висловив удячність за послідовну підтримку ФРН територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, комплексну допомогу у впровадженні нинішніх структурних реформ, а також за значне сприяння ініціативам з відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донбасу.
Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію в буремному регіоні й висловив сподівання, що запланована на 9 грудня цього року зустріч у нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту, повідомляє Офіс Президента.
Було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви. Обговорили й питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
З Гайко Маасом зустрівся й Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Головними темами обговорення стали питання енергетичної безпеки, проблеми «Північного потоку-2», а також подальший розвиток економічної співпраці.
Глава уряду підкреслив, що наша держава сподівається на повну імплементацію змін до Третього енергетичного пакета ЄС у законодавство Німеччини, а також відповідну діяльність незалежного регулятора ФРН щодо газопроводів, які з’єднують Німеччину із третіми країнами.
«Однак ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого вилучення «Північного потоку-2» з чинності консенсусної директиви ЄС німецьким незалежним регулятором. Такий перебіг подій вважаю неприпустимим», — наголосив глава уряду.
Олексій Гончарук додав, що Україна має намір «захищати норми європейського енергетичного закону разом із нашими європейськими партнерами. У разі преференційного виведення газопроводу з-під чинності газових директив ЄС Газпром отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Україна зацікавлена в сильній Європі, і ми робитимемо все, щоб європейська ідея, європейські цінності були сильними, і їм не можна було завдати шкоди жодними маніпуляціями».
Олексій Гончарук переконаний, що «Північний потік-2» — це політичний, а не бізнес-проєкт, спрямований на посилення впливу РФ на європейські країни. Прем’єр-міністр зазначив, що попереду складні перемовини щодо транзиту газу: «Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах і європейських практиках».
На зустрічі глава українського уряду запевнив у незмінності євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України, зауваживши, що співпраця між нашими країнами обов’язково плідно розвиватиметься й надалі. Уряд зробить усе, залежне від нього, для захисту інвестицій у вітчизняну економіку. Прем’єр переконаний, що хороший сигнал для бізнесу — відновлення роботи групи високого рівня між міністром економіки Німеччини та віцепрем’єр-міністром України, а також проведення запланованого на червень 2020 року четвертого Українсько-німецького економічного форуму за участі німецької канцлерки Ангели Меркель.
Прем’єр-міністр наголосив, що Німеччина залишається одним із наших головних партнерів, і Україна цінує масштабну допомогу, яку вона надає нашій державі.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»