На Херсонщині зменшується кількість офіційних виробників насіннєвого і посадкового матеріалу. Так, за останні п’ять років в області із 44 до 25 зменшилася кількість внесених у реєстр підприємств, які виробляють сортове насіння та саджанці. З них три — виробники сертифікованих саджанців, решта — насіннєвого матеріалу. На жаль, така тенденція у всій Україні.
«Втрачаємо посадковий матеріал вітчизняної селекції, на його місце приходить насіння іноземного виробництва, — зауважив під час наради, де обговорювали цю проблему, директор департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода. — Наше аграрне виробництво може стати залежним від іноземних виробників посадкового матеріалу. Я спілкувався з багатьма виробниками насіння в області, вони готові відмовитися від цього витратного напряму діяльності».
В область імпортують понад 70% гібридів кукурудзи, 50% гібридів соняшнику, більшу частину сортів і гібридів овочевих культур завозять із Голландії та інших країн Західної Європи. Поки що виробництво зерна пшениці та ячменю базується на використанні майже 85% насіння вітчизняних сортів, але й ці цифри можуть значно зменшитися найближчим часом.
Така ситуація склалася внаслідок кількох негативних чинників. По-перше, виробництво сортового насіння — досить витратна справа, яка повільно окупається, що за нинішньої інфляції зменшує рівень рентабельності. Як розповіли присутні на нараді представники насіннєвих підприємств, іноді різниця в ціні між насіннєвим і товарним ячменем становить лише 10%. По-друге, ліквідація інспекції сільського господарства — установи, що безкоштовно проводила апробацію насіння й посадкового матеріалу та видачу сертифікатів.
Віднедавна ці послуги почав надавати ДП «Центр сертифікації», який працює на госпрозрахункових засадах. Отже, тепер виробникам сертифікованого насіння доведеться сплачувати за апробацію та сертифікацію кожного сорту кожної культури, і цю процедуру слід проводити щорічно, а для деяких виробників це величезні витрати.
Присутні на нараді виробники насіннєвих підприємств та наукових установ висловили своє бачення впровадження заходів, які можуть поліпшити ситуацію. Звучали пропозиції переглянути цінову політику сертифікаційного центру, зробити її гнучкішою. Крім того, виробники пропонують впровадити дотації на первинне насіння і надбавки за сорт.
Нині департамент агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації збирає пропозиції від виробників насіння і садивного матеріалу. На їхній основі напишуть програму підтримки напряму, з якою звертатимуться до обласної ради та до Мінагрополітики.