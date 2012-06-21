Вчені з Жіночої лікарні Брігама (США) вивчили вплив непостійних графіків сну на організм. Дослідники з'ясували, що зрушення в режимі на годину і більше підвищують ризик розвитку гіпертонії, діабету, ожиріння та інших порушень обміну речовин на 27%, пише Daily Mail.
Фахівці протягом 6 років стежили за групою, в якій було понад дві тисячі осіб у віці від 45 до 84 років. Вони виявили різкі відмінності в порушеннях обміну речовин в залежності від регулярності режиму сну. За словами вчених, значення мала кожна година невідповідності режиму сну і безсоння.
Так, люди, які прокидалися в різний час, мали на 27% більший ризик «заробити» гіпертонію, ожиріння або інший розлад в майбутньому. Дослідники пояснили, що причина такого негативного ефекту криється в циркадних ритмах. Саме вони відповідають за рівень гормонів в організмі, а також впливають на викид інсуліну в кров.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»