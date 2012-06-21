Посилювати співпрацю з фармацевтичними компаніями, щоб ефективніше протистояти коронавірусу, налаштовані у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, це стосується спрощення процедури реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції. Про це заявив очільник міністерства Ілля Ємець під час зустрічі з національними фармацевтичними виробниками.
Представники фармацевтичного бізнесу наголосили, що наразі в Україні законодавчо заблоковано процедуру реєстрації антисептичних і стерилізуючих засобів, а саме забезпечення ними – один із найдієвіших кроків у протистоянні COVID-19.
«Дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закону, який підтримує національного виробника. В умовах боротьби з коронавірусом ми маємо вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі та дієві кроки», – цитує слова Іллі Ємця пресслужба міністерства.
Міністр додав, що співпраця держави та фармацевтичного бізнесу вкрай важлива у процесі реформування системи охорони здоров’я країни. Мета реформи – запровадження державного медичного страхування. І важливо думати про ресурси наповнення страхової медицини не лише з державного бюджету, а й з інших джерел.
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«Урядового кур’єра»