Медики радять, що для нормалізації тиску необхідно приділяти увагу фізичним навантаженням і вживати в раціон якнайбільше фруктів.
Для того, щоб тиск був у нормі, потрібно всього 30 хвилин фізичних навантажень на день. Досить півгодинної їзди на велосипеді або легкої прогулянки пішки, щоб самопочуття покращилося. Корисно також 12-15 хвилин на день медитувати, це заспокоює і позбавляє негативних наслідків стресу.
Часто підвищений артеріальний тиск викликаний зайвою вагою. Вживання фруктів і овочів «спалить» лишні кілограми. Не варто відмовлятися від горіхів і шоколаду – це джерело магнію, який необхідний для підтримки нормального кров’яного тиску. А ось споживання кофеїну і солі необхідно скоротити. Крім того, не варто зловживати спиртним і палити.