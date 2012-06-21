Для створення будь-якого вебсайту необхідно зареєструвати доменне ім’я та замовити хостинг. Розібратися в тому, як вибрати доменне ім'я для сайту не складно. А от щоб підібрати правильний тип хостингу для сайту, треба розуміти чим вони відрізняються та для яких сайтів використовуються.

Типи хостингу

Існує три основні типи хостингу віртуальний хостинг, VDS та виділений сервер.

Віртуальний хостинг

Замовивши таку послугу, ви отримаєте один з акаунтів, на які розділено фізичний сервер. Ви зможете налаштовувати свій акаунт без впливу на «сусідів» по серверу. Проте деякі ресурси розділені між всіма користувачами на сервері: операційна система та набір програм, IP-адреси, ресурс процесору.

Такий варіант хостингу підійде початківцям: коштує недорого, а управляти ним можна за допомогою простої графічної панелі. Рівень доступу обмежений отриманим акаунтом, тому можна не переживати, що якісь дії принесуть шкоду серверу. Також відповідальність за працездатність та надійність серверу повністю лежить на провайдері.

VPS

Щоб надати цю послугу, хостер розділяє фізичний сервер на кілька ізольованих віртуальних серверів за допомогою спеціальної програми віртуалізації. Це дозволяє на кожному VPS-сервері обирати свою операційну систему та програмну конфігурацію, робити різні налаштування без будь-якого впливу на інші віртуальні сервери.

VPS-хостинг підійде для проектів, яким потрібні складні налаштування серверу без переплат за надпотужні ресурси виділеного серверу. Це можливо внаслідок більш високого рівня доступу, ніж той, який надається на віртуальному хостингу. Також VPS підійде тим сайтам, які не можуть працювати в обмеженнях віртуального хостингу. Початківцям буде складніше користуватися таким сервісом: немає графічної панелі управління, треба розуміти, як працювати з сервером за допомогою SSH. Проте, графічну панель можна встановити додатково або знайти адміністратора для сервера.

Виділений сервер

Це найдорожчій та найпотужніший тип хостингу. Оренда виділеного сервера надає вам повний доступ до фізичного сервера. Це означає, що ви можете налаштувати сервер під потреби вашого вебсайту та використати всі його ресурси для організації стабільної та надійної роботи вашого онлайн-проекту.

Виділений сервер потрібен лише для веб-проектів, які потребують найвищого рівня доступу до налаштувань та найвищої потужності. Щоб керувати цим хостингом, потрібні знання та навички роботи з серверами за допомогою SSH. Початківцям буде складно з цим типом хостингу, навіть якщо встановити графічну панель управління. Потрібно розуміти як працює сервер, щоб підтримувати його належну роботу.

Критерії вибору хостингу

Крім вибору типу хостингу, потрібно знайти надійного провайдера. Від цього залежить якість сервісу, що впливає на стабільну роботу сайту.

Спочатку проаналізуйте рейтинги хостинг-провайдерів та оберіть декілька компаній для порівняння. Обов’язково пошукайте відгуки користувачів про обраних провайдерів.

Порівняйте хостерів можна за такими критеріями:

♦ типи хостингів;

♦ характеристики пакетів послуг;

♦ тарифи та умови оплати;

♦ додаткові можливості в пакетах послуг;

♦ бонуси;

♦ обладнання та програмне забезпечення серверів;

♦ розміщення дата-центрів;

♦ наявність технічної підтримки, її графік роботи та варіанти для зв’язку.

Загалом хороший хостер має пропонувати:

♦ сервіс на основі сучасного обладнання з SSD-дисками;

♦ основні типи хостингу та надавати можливість користувачам змінювати тип, якщо це потрібно;

♦можливість розмістити декілька доменів в одному акаунті, створити пошту на основі вашого домену, користуватись FTP та SSH доступами;

♦ гнучкі тарифи, що дозволяють зберегти гроші при довгостроковій оплаті;

♦ цілодобову технічну підтримку, з якою можна зв’язатися декількома способами;

♦ декілька варіантів розміщення дата-центрів та можливість змінити обраний дата-центр у процесі користування послугою;

♦ домен чи SSL-сертифікат у подарунок при замовленні хостингу.

Щоб зробити фінальний вибір, найкраще протестувати сервіс особисто. Тому обов’язково скористайтесь тестовим періодом, який пропонує провайдер.

Іван ВЕРЕШКО

для «Урядового кур’єра»