Укрупнення адміністративно-територіальних одиниць базового рівня впливає на трансформації територіального устрою і субрегіонального рівня. Це потребує зміни системи органів влади на районному рівні.
На цьому наголошує віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
Геннадій Зубко зауважує, що в районах, де ОТГ утворено в межах усієї території, відбувається дублювання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ, районних рад та РДА. Одночасно функціонують РДА та райрада із відповідними видатками на утримання, а також виконавчі органи ОТГ з визначеними законодавством повноваженнями та фінансуванням. Райради, як правило, приймають рішення щодо грошової оцінки землі і перерозподілу трансфертів з держбюджету. РДА також позбавлені більшості повноважень, які за законом виконують виконавчі органи ради ОТГ.
Він навів приклад Старосинявського району, що на Хмельниччині, де громади об’єдналися за принципом: один район — одна ОТГ. Там обсяги видатків на утримання апарату РДА сягають видатків з районного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення (8,1 мільйона гривень).
«Дуалізм влади на рівні місцевого самоврядування негативно впливає на розподіл комунального майна між ОТГ і районом, ускладнює юрисдикцію органів виконавчої влади на території ОТГ, утворених у межах різних районів», — підкреслює Геннадій Зубко.
За його словами, відповідно до Конституції, утворення, ліквідація, а також встановлення і зміна меж районів — повноваження Верховної Ради. «Тож саме народні депутати мають прийняти рішення щодо цього питання. Існує чотири варіанти подальших дій Верховної Ради. Перший — змінити адміністративно-територіальний устрій районного рівня в межах усієї країни або території окремих областей. Другий — ліквідувати окремі райони, в яких усі територіальні громади об’єдналися. Третій — законодавчо врегулювати і достроково припинити повноваження райрад у районах, де всі громади об’єдналися в одну ОТГ. Четвертий — утворити новий район шляхом об’єднання в один територій двох і більше суміжних районів (законопроект № 6636)», — каже Геннадій Зубко.
Він резюмує, що зміна адміністративно-територіального устрою сприятиме ефективності використання бюджетних коштів.
ДОВІДКА «УК»
Станом на 01.10.2017 року з 490 районів України у 308 відбулося добровільне об’єднання тергромад. Утворено 614 ОТГ, з них у 201 29 жовтня відбудуться перші місцеві вибори.
За прогнозними оцінками Мінрегіону, до кінця 2017-го буде утворено понад 660 ОТГ, що об’єднають понад 3 тисячі громад (27,1% загальної кількості громад, що функціонували на 01.01.2015 року) і майже 4 мільйони населення (14% загальної кількості).
«Урядового кур’єра»