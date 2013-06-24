Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати асистента на час навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Асистентом може бути один із батьків, соціальний працівник або уповноважена ними особа. Деталі – в інфографіці.
#зміниЄ
Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати асистента на час навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Асистентом може бути один із батьків, соціальний працівник або уповноважена ними особа. Деталі – в інфографіці.
#зміниЄ
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