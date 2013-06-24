Лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштувалися в комунальних медзакладах сільських населених пунктів на пріоритетні вакансії, можуть отримати службове житло на час роботи. Купівлю житла фінансує держава. Пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу ситуації із медичними кадрами у регіонах. При аналізі враховуватимуть дані з Єдиного веб-порталу вакансій у медзакладах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі на Порталі розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров’я сіл і селищ. 798 з них — це вакансії лікарів. Більшість вакансій – 791 – залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків, нещодавно ухвалив Уряд. Таке рішення допоможе залучити більше лікарів у села і покращить доступ до медичної допомоги у віддалених районах.

“Під час відвідування лікарень та громад часто чув прохання від голів громад та генеральних директорів лікарень допомогти з забезпеченням житлом лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість. Реагуючи на це та виконуючи Указ Президента України №483/2024, Уряд України запроваджує стимули для медиків — як-от службове житло для тих, хто обирає працювати в сільських громадах. На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів та турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах — щоб необхідна медична допомога залишалася доступною. Найближчим часом ми анонсуємо й інші стимули, які вже узгодили з Прем'єр-міністром України”, – Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Житло купуватимуть лікарні за кошти держбюджету за програмою «Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості».

Взяти участь у програмі можуть громадяни України віком до 50 років, які переїжджають для працевлаштування у комунальний медичний заклад, який надає медичну допомогу в сільській місцевості. Посада має бути серед тих, що понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному веб-порталі вакансій у сфері охорони здоров’я. На момент подання заяви лікар чи інший медпрацівник має працювати у цьому закладі не більше 120 днів. У нього або членів його сім’ї не повинно бути власного чи службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі до 30 кілометрів. Також є вимоги до самого закладу: він має відповідати планам розвитку госпітальних округів і не перебувати в стані припинення.

Медик, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, що відповідає вимогам. Наприклад, воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де він або вона працює (наприклад, райцентрі), або в сусідньому — але не далі ніж за 30 км. Обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, не підходять. У продавця такого житла мають бути всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Оціночна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше ніж за шість місяців до подання. Ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Мінрозвитку.

Після обрання житла, медичний працівник подає заяву про його придбання до свого медзакладу. Представники медзакладу перевіряють документи та оглядають обране житло. Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я. Департамент розглядає їх, додає свої пропозиції й надсилає до Міністерства охорони здоров’я України. У разі позитивного рішення заклад охорони здоров’я укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування медичному працівнику.

Така ініціатива не лише покращить умови для медичних працівників, а й сприятиме посиленню спроможності системи охорони здоров’я на місцях. Люди в громадах зможуть отримувати якісну медичну допомогу ближче до дому.