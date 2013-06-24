Підготовка до школи – це набагато більше, ніж покупка рюкзака, зошитів і шкільної форми. Насправді цей процес триває з раннього дитинства. Кожна нова навичка, самостійна дія, прочитана книжка чи намальований малюнок поступово формують готовність до школи. І хороша новина в тому, що більшість із цього дитина отримує природно – у звичайному щоденному житті.

Школа починається не з букв і цифр

Коли йдеться про школу, багато хто одразу думає про букви, цифри та вміння читати. Але вчителям початкових класів набагато частіше доводиться допомагати дітям зовсім з іншими речами. Дитині важливо вміти:

• слухати інструкцію;

• концентруватися хоча б 10–15 хвилин;

• ставити запитання;

• спілкуватися з однолітками;

• контролювати емоції;

• доводити розпочаті справи до кінця.

Саме ці навички часто визначають, наскільки легко першокласник адаптується в школі. І коли ми говоримо про готовність до навчання, важливо не забувати про ще одну річ, яка напряму впливає на успіх у першому класі.

Чому олівець і ножиці важать більше, ніж буквар

Майбутнім першокласникам доведеться багато писати. Тому розвиток дрібної моторики залишається одним із головних напрямків підготовки. Йдеться не лише про письмо. Коли дитина працює пальцями, активно розвиваються ділянки мозку, пов'язані з мовленням, увагою та мисленням. А розвинути її допоможуть звичайні іграшки і творчі заняття:

• малювання;

• ліплення;

• вирізання ножицями;

• конструктори;

• шнурівки;

• складання пазлів;

• нанизування намистин.

Чим більше дитина працює руками, тим легше їй буде освоїти письмо у школі. Але розвиток дрібної моторики – це лише частина підготовки. Дитині важливо бути готовою не лише «вчитися руками», а й активно рухатися.

Як фізична активність готує до навчання

Шкільний день — це не лише парта, а й рух: перерви, фізкультура, дорога з рюкзаком, активні ігри. Тому дитині важливо мати достатньо витривалості та звички до руху.

У цьому допомагають прогулянки, рухливі ігри, велосипед, плавання, м’яч. А також спортивні гуртки. Є випадки, що дітей приймають в перший клас уже з 4 років, але орієнтуватися варто на готовність і зацікавленість самої дитини. І якщо рух і витривалість допомагають у класі та на перервах, є навичка, яка впливає на кожен шкільний день без винятку.

Перша справжня “дорослість”: що дитина має вміти сама

У школі дитина залишається без постійної уваги і допомоги дорослих, тому базові навички самообслуговування стають дуже важливими.

• самостійно одягатися;

• мити руки без нагадувань;

• користуватися туалетом;

• підтримувати порядок;

• відкрити ланчбокс або пляшку з водою.

Ці прості навички значно полегшують адаптацію до нового середовища.

Безпека і впевненість: що дитина має знати про себе

Окрім побутових навичок, важливо, щоб дитина знала базову інформацію про себе і могла діяти в простих непередбачуваних ситуаціях. Це ім’я та прізвище, контакти батьків, домашня адреса, а також розуміння, до кого звернутися по допомогу, якщо вона загубилася або почувається погано. Також дитина має вміти пояснити свій стан простими словами – що саме її турбує або болить. І наступний важливий рівень – безпека та впевненість дитини у новому середовищі. Дитячі психологи наголошують, що набагато важливіше навчити дитину взаємодіяти з людьми, просити про допомогу, справлятися з хвилюванням та бути достатньо самостійною, ніж намагатися завчасно пройти програму першого класу.

Про що варто подбати перед школою

Перед школою бажано пройти профілактичний огляд у лікаря, перевірити зір, слух, стан зубів та календар профілактичних щеплень. Багато питань легше вирішити влітку, ніж уже під час навчального року. Коли з базовими речами здоров’я все зрозуміло, можна переходити до більш практичної частини – покупок.

Матеріальна підготовка теж важлива, але вона не стоїть на першому місці. Зазвичай батькам потрібно купити рюкзак, канцтовари, спортивну форму та змінне взуття, одяг. Краще не купувати все надто рано. Діти швидко ростуть, а вимоги школи можуть відрізнятися залежно від закладу.

Чи буває “повністю готова” дитина до школи

Майже кожен першокласник чогось ще не вміє, чогось боїться або хвилюється перед змінами. Головне – щоб дитина була достатньо самостійною, могла спілкуватися з іншими людьми, виконувати прості правила та не боялася пізнавати нове.

Школа починається не з першого уроку, а набагато раніше – у розмовах за вечерею, на дитячому майданчику, під час читання казок, прогулянок і щоденних маленьких відкриттів. Якщо дитина приходить до першого класу з цікавістю до світу, бажанням вчитися та впевненістю у підтримці дорослих, це вже дуже хороший старт. І тоді школа стає не викликом, а природним продовженням дитинства.