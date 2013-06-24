Після народження дитини життя стає зовсім іншим. День наповнюється клопотами годуванням, перевдяганням, коротким сном і постійною увагою до малюка. А потім приходить час першої прогулянки. І разом з нею з’являються звичайні батьківські хвилювання: як одягнути дитину, що взяти з собою і чи буде їй комфортно надворі.

Під час підготовки до перших прогулянок батьки зазвичай шукають корисні поради та речі для малюка. Але насправді для комфортної прогулянки потрібно кілька базових речей.

Що потрібно підготувати ще вдома

Багато хвилювань з’являються через поспіх. Якщо збиратися в останню хвилину, легко щось забути або почати нервувати через дрібниці. Саме тому краще підготувати основні речі заздалегідь. Тоді перед виходом залишиться лише одягнути дитину і спокійно вийти на вулицю. Найчастіше для першої прогулянки потрібні:

• Коляска або автолюлька для виходу з дому.

• Плед або легка ковдра залежно від погоди.

• Підгузки і вологі серветки.

• Запасний одяг.

• Пляшечка з водою, якщо це потрібно.

Коли базові речі готові, стає простіше продумати наступний важливий момент – одяг для прогулянки.

Як правильно одягнути новонародженого

Саме одяг викликає найбільше сумнівів у батьків. Багато хто боїться, що дитина замерзне, тому одягає її занадто тепло. Але перегрів не менш неприємний, ніж холод. Найпростіше правило – орієнтуватися на погоду і не створювати парниковий ефект у колясці. Малюку має бути комфортно, а не спекотно.

• Боді або чоловічок із м’якої тканини.

• Легка шапочка по сезону.

• Комбінезон або верхній шар залежно від температури.

• Шкарпетки або пінетки.

• Плед для додаткового комфорту.

Коли дитина одягнена правильно, батьки почуваються спокійніше. Але комфорт залежить не тільки від речей, а й від того, як організована сама прогулянка.

Скільки часу гуляти вперше

Для початку достатньо короткого виходу на свіже повітря. Головне – щоб дитина поступово звикала до нових умов.

• Починати з 15–20 хвилин.

• Поступово збільшувати час прогулянок.

• Уникати сильного вітру або спеки.

• Вибирати спокійні місця без шуму.

• Слідкувати за станом дитини під час прогулянки.

Що дійсно важливо у колясці

Під час першої прогулянки батьки швидко помічають, наскільки важлива зручна коляска. Якщо вона важка, незручна або погано керується, це відчувається одразу. Є кілька ознак якісного візочка.

• Хороша амортизація.

• Великий капюшон від сонця і вітру.

• Простий механізм складання.

• Місткий кошик для речей.

• Зручна ручка для батьків.

Коли коляска не створює проблем, прогулянки стають набагато приємнішими. Але навіть найкраща коляска не допоможе, якщо забути про прості дрібниці.

Які дрібниці корисні для прогулянки

Є речі, які здаються не надто важливими для першого виходу з дому. Але саме вони часто рятують ситуацію. Наприклад, запасна пелюшка або серветки можуть стати справжнім порятунком під час прогулянки. А також є ще декілька корисних речей.

• Органайзер для коляски.

• Маленька сумка для речей.

• Дощовик на коляску.

• Сонцезахисний козирок або сітка.

• Антисептик для рук.

Такі дрібниці допомагають почуватися впевненіше і менше хвилюватися через несподівані ситуації.

Як зробити першу прогулянку спокійною

Багато залежить не тільки від речей, але й від настрою батьків. Якщо дорослі нервують, це часто передається малюку. Не варто намагатися зробити все ідеально. Малюк не оцінює "правильність" прогулянки. Для нього головне – комфорт, тепло і спокій поруч.

• Не поспішайте зі зборами.

• Перевіряйте погоду перед виходом.

• Плануйте короткий маршрут.

• Беріть тільки необхідне.

Перша прогулянка з новонародженим завжди хвилююча, але вона не повинна перетворюватися на складне випробування. Достатньо правильно підготувати базові речі, продумати одяг і не перевантажувати себе зайвими переживаннями. З часом прогулянки стануть звичною частиною дня, а впевненість прийде сама. Найголовніше – комфорт дитини і спокій батьків, адже саме це створює приємні перші спогади.