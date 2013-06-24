Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, Посольство Великої Британії в Україні та Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провели засідання Секторальної робочої групи з питань соціального захисту. Мета — обговорення актуальних пріоритетів реформ у соціальній сфері.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін окреслив чіткі пріоритети реформи в соціальній політиці, що охоплюють модернізацію пенсійної системи на принципах справедливості та стійкості, перехід від фрагментованих допомог до потребоорієнтованої базової соціальної допомоги для подолання бідності, заміну застарілої статусної логіки сучасним соціальним кодексом, розбудову комплексної політики підтримки дітей і сімей, інтеграцію внутрішньо переміщених осіб через житло, роботу й доступ до послуг, розвиток інклюзивної системи для людей з інвалідністю та активного довголіття, а також впровадження спеціальних програм для прифронтових територій і українців за кордоном. Усі ці напрями мають спільну мету: створити сучасну стійку та орієнтовану на людей систему соціального захисту.

«Вдячний партнерам за підсилення міністерства. Соціальна політика — це не лише видатки, а й інвестиція в гідність і стійкість нашої держави. Наше спільне завдання — перейти від фрагментованих програм і статусних пільг до сучасного та фінансово відповідального соціального контракту, орієнтованого на потреби людини, що працюватиме в синергії з курсом України до ЄС. Ми працюємо над інтегрованою стратегією розвитку соціального захисту, щоб кожна ініціатива уряду та міжнародних партнерів сприяла не лише швидким результатам, а й довгостроковим змінам для українців», — зазначив Денис Улютін.

Сторони зосередилися на питаннях підвищення ефективності програм соціального захисту, а також залученні міжнародної експертизи й ресурсів для забезпечення стійкості соціальної системи в умовах війни.

«Соціальний захист має стати фундаментом відновлення України. Це основоположний елемент, адже саме соціальний вимір об’єднує суспільство та забезпечує його стійкість. Для нас важливо, щоб кожна ініціатива була не лише реакцією на термінові потреби, а й кроком до довгострокової трансформації. Як і всі партнери з розвитку, зокрема система ООН, ми послідовні в тому, щоб говорити єдиним голосом і підтримувати ваші зусилля максимально скоординовано», — запевнив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Сторони підтвердили готовність до подальшої тісної співпраці щодо соціального захисту, узгодивши спільні кроки задля посилення стійкості українського суспільства.

«Надзвичайно важливо, щоб міжнародна спільнота інвестувала в соціальний сектор та посилювала координацію, адже разом наша підтримка України може стати значно більшою, ніж проста сума окремих зусиль», — зазначила Рейчел Кін, керівниця напряму соціального відновлення та інклюзії Посольства Великої Британії в Україні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.