Один із найважливіших космічних польотів очікується в цю суботу, 30 травня 2020 року. Компанія SpaceX збирається відправити астронавтів NASA до Міжнародної космічної станції (МКС) на борту свого космічного корабля Crew Dragon. Це стане першим космічним стартом з відправкою астронавтів з території США за останні 9 років і неодмінно увійде в історію космосу, як одна з найважливіших подій.

Онлайн-трансляція запуску першого американського пілотованого корабля буде доступна кожному. Однак любителі астрономії у деяких куточках Землі зможуть побачити на небі політ Crew Dragon до МКС неозброєним оком. «Урядовий кур’єр» розповідає, що вам потрібно знати про історичний політ корабля SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX

Якщо дозволять погодні умови, SpaceX запустить свій космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту до Міжнародної космічної станції в суботу, 30 травня 2020 року о 19:22 UTC (22:22 київським часом). Корабель разом з ракетою-носієм Falcon 9 стартує з майданчика 39А космічного центру Кеннеді у Флориді.

Запуск Crew Dragon відкриє нову еру пілотованих місій. Раніше компанія SpaceX Ілона Маска ніколи не відправляла людей у космос. Цей історичний політ стане не лише першою відправкою людей на навколоземну орбіту з території США після завершення програми «Спейс шаттл» (Space Shuttle) в 2011 році, але і першим в історії польотом астронавтів на приватному космічному кораблі.

Про корабель Crew Dragon

Crew Dragon, також відомий як Dragon 2, це перший в історії космічний корабель приватної компанії, призначений для доставки екіпажу на навколоземну орбіту. Він є оновленою, пілотованою версією вантажного корабля Dragon, який вже неодноразово використовувався для доставки корисного вантажу на МКС з 2012 року.

Як і де можна побачити Crew Dragon на небі?

Як тільки Crew Dragon буде запущений, ви зможете знайти актуальну інформацію про його стан на небі в астрономічних додатках Star Walk 2 і Satellite Tracker by Star Walk. Також у цих додатках ви знайдете все для відстеження МКС в реальному часі. Якщо в день запуску корабля МКС пролітатиме над вашим місцем розташування, а умови для спостереження виявляться сприятливими, у вас будуть усі шанси, щоб побачити Crew Dragon, який переслідує МКС, на нічному небі.

Звичайно, на небі Crew Dragon буде здаватися тьмянішим, ніж МКС, яку зазвичай дуже легко помітити з Землі. Проте, корабель досить яскравий, щоб ви могли побачити його неозброєним оком. Якщо відразу знайти Crew Dragon не вийде, використовуйте яскраве зображення МКС в якості орієнтира. Визначте оптимальний час для спостереження в Star Walk 2 або Satellite Tracker by Star Walk, і ви не пропустите найочікуваніший космічний політ.

Про місію

Місія SpaceX з доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію отримала назву Demo-2. Екіпаж першого пілотованого корабля буде складатися з двох астронавтів-ветеранів NASA — Дага Херлі і Боба Бенці. Для того, щоб полетіти на Crew Dragon, вони наполегливо працювали і тренувалися протягом чотирьох років.

І космічний корабель і перший ступінь ракети Falcon 9 до цього моменту ніколи не були в космосі. Стартувавши від майданчика 39A, Crew Dragon буде рухатися зі швидкістю близько 17 000 миль на годину і вийде на курс для зустрічі з МКС.

Приблизно три хвилини після запуску, перший ступінь ракети почне відділятися і готуватися до повернення на Землю. Вона приземлиться на посадкову платформу під назвою «Of Course I Still Love You» в Атлантичному океані. Очікується, що Crew Dragon пристикується до МКС через дев'ятнадцять годин після запуску. Якщо все піде за планом, це відбудеться в неділю, 31 травня, приблизно о 14:22 UTC (17:22 київським часом). Загальна тривалість місії поки невідома. Як повідомляє NASA, вона може тривати від 30 до 119 днів.

Трохи історії

З моменту завершення програми «Спейс шаттл» в 2011 році американські астронавти не здійснювали польотів в космос на американських ракетах і з американської землі. Тоді, дев'ять років тому, NASA прийняло рішення передати завдання по доставці корисного і вантажу і астронавтів на МКС приватним компаніям.

Спочатку для відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію були обрані дві компанії - SpaceX і Boeing. Перемогу здобула SpaceX, завершивши успішний безпілотний тестовий політ. Starliner, корабель компанії Boeing, зіткнувся з труднощами практично відразу після запуску.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

