За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, впродовж перших двох тижнів нового року на кір захворіло 1285 людей — 856 дітей і 429 дорослих. Одна дитина і один дорослий померли в Одеській області.

Торік захворіло 4782 людини. Шестеро померлих — на Одещині.

Головна причина такого стану — низький рівень охоплення щепленнями протягом останніх років. Тож із вересня 2017 року за рішенням оперативного штабу МОЗ тривають посилені заходи з імунізації.

«Епідемії немає, є спалахи. Але в цивілізованій країні люди від кору помирати не повинні. Для цього є єдиний дієвий захист — вакцинація. Дякую українцям, які виявили здоровий глузд і вакцинували своїх дітей. Ми всі разом відреагували на спалах кору як цивілізована країна. Закликаємо батьків отримати єдиний ефективний захист для своєї дитини — щеплення», — сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

На виконання доручення віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка МОЗ та МОН торік поширили спільний лист, яким рекомендовано не допускати до відвідування навчально-виховних закладів нещеплених дітей. Це один з основних способів запобігти поширенню інфекції.

«Спалах не був неочікуваним. Весь 2017 рік тривали посилені заходи з вакцинації проти кору, бо ситуація була катастрофічною. Але цього не достатньо, щоб захистити все суспільство від інфекційних хвороб. У нас є групи ризику — медики й освітяни», — каже голова національного комітету з верифікації та елімінації кору та краснухи Ірина Колеснікова.

У 2017 році посиленою вакцинацією вдалося охопити 65,5% дітей від запланованих. На початок січня 2018-го залишок вакцин у країні становить 516 тисяч доз. Їх загалом вистачає для завершення посиленої імунізації проти кору.

Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу й отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору, вам також рекомендовано зробити щеплення — можна у приватних клініках.

«В Україні є ефективна якісна безпечна вакцина «Пріорикс» виробництва Бельгії. Це вакцина КПК від кору, краснухи та паротиту. Вона має прекваліфікацію ВООЗ — головний світовий знак якості для вакцин. У деяких регіонах вони скінчилися, бо попит на щеплення зріс. Перерозподіл вакцин зроблено. Просимо регіони вчасно повідомляти про залишки препарату, щоб ми могли оперативно вам допомагати», — зазначає експерт з питань громадського здоров’я Володимир Курпіта.

«Головне, що мають розуміти батьки, — лікування проти кору не існує. Єдиний захист — щеплення. Якщо ви були щеплені, можете захворіти лише в легкій формі, без серйозних ускладнень. Якщо ні — при контакті інфікуєтеся із ймовірністю не менше ніж 90%, а кожен 20-й, хто не мав щеплення і захворів, отримає тяжкі порушення здоров’я на все життя», — каже експерт МОЗ за напрямами «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія» Федір Лапій.

ДОВІДКА «УК»

Кір — одне з найзаразніших захворювань і одна з головних причин дитячої смертності. Інкубаційний період становить 6—21 день. Потім з’являються такі симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей, пронос та блювота. На 4—5-й день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває 4 тижні і більше.

Насамкінець. Упродовж 1—14 січня 2018 року найбільше випадків захворювання спостерігається в Івано-Франківській (275), Чернівецькій (274), Закарпатській (194) і Одеській (157) областях. Найменше — у Житомирській і Рівненський (по 1), Волинській та Луганській областях (по 2). Не зафіксовано випадків захворювання цього року в Київській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

Сергій ДМИТРУК

для «Урядового кур’єра»