Чимало людей після літа не можуть прийти до себе і «впадають» в осінню нудьгу. Нерідко вони втрачають відчуття радості життя, все навколо них тьмяніє, викликає апатію і занепад сил. Такий стан може врешті-решт закінчитися розвитком депресії. Про те, як морально подолати цей стан «Урядовий кур’єр» звернувся до порад психологів. Ось, що вони розповіли.
1. Необхідно нормалізувати сон
Тільки добре відпочивши, людину не мучитиме головний біль й поганий настрій. Лягати спати слід до півночі. Саме в цей період в організмі активізуються процеси, які сприяють відновленню організму. Не забудьте провітрити кімнату перед сном, створити тишу і прибрати освітлення.
2. Перегляньте свій раціон харчування
У холодну пору року організму необхідно більше енергії. Ваш раціон повинен містити достатньо вітамінів і мікроелементів. Добре допомагають впоратися з осінньою нудьгою продукти багаті вітамінами D і Е, а також їжа, що містить омега-3 кислоти. Для цього включіть в свій раціон жирну рибу, горіхи, м'ясо і яйця.
3. Активне заняття спортом
Ніщо так не активізує ендорфін (гормон радості), як заняття спортом. Крім гарного настрою, отриманих в результаті тренувань, ви зможете поліпшити свої зовнішні дані. При відсутності можливості займатися в спортзалі – бігайте, робіть прогулянки в парку тошо.
4. Хобі
Заняття, яке принесе не тільки результат, але і задоволення – ось вирішення проблеми осінньої депресії. Вишивайте хрестиком, в'яжіть, колекціонуйте листівки і багато іншого. Таким чином ви займете себе і у вас не залишиться часу на нудьгу.
5. Не сидіть вдома
Сидіти і чекати, коли зникне смуток – не найкращий варіант. Пора вибиратися з дому. Відвідайте давніх подруг, сходіть в кіно, завітайте в магазини, запишіться у фітнес клуб, відвідайте танці. Не замикайтеся в собі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»