Перший транспортний діалог високого рівня Україна — ЄС між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і генеральним директором з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Хенріком Хололеєм засвідчив: сторонам слід прискорити проведення реформ в Україні, окреслених Угодою про асоціацію, і якнайшвидше ухвалити Національну транспортну стратегію-2030, а також деякі ключові рамкові закони.
Дати Україні нову якість інфраструктури, накреслив мету влади Володимир Омелян. При цьому він відзначив постійну підтримку ЄС — технічну й фінансову, спрямовану на реформування транспортного сектору України, та імплементацію законодавства ЄС у національне. «Одна з цілей — формування єдиної транспортної стратегії України разом із ЄС, і ми сподіваємося на продовження конструктивного діалогу, вносячи реальні зміни в реформування України за сприяння ЄС», — зазначив урядовець.
«Ми прагнемо поліпшити транспортний зв’язок між ЄС та Україною для забезпечення розвитку торгівлі, інвестицій, появи нових робочих місць і збалансованого економічного зростання. Цей перший діалог стає важливим кроком на шляху до досягнення цих цілей і поглиблення транспортних відносин між ЄС та Україною. З нетерпінням чекаємо на наступний, коли зможемо рухатися вперед у реалізації Національної транспортної стратегії України», — сподівається поважний європейський гість.
Двостороннє обговорення охопило широке коло тем, з’явилася спільна думка щодо важливості розвитку цифрових інфраструктур та інтелектуальних транспортних систем, підвищення безпеки дорожнього руху та зосередження уваги на екологічній стійкості транспортного сектору в майбутньому без шкоди для безпеки. З огляду на зростання попиту, сторони підкреслили важливість підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом, підвищення безпеки авіації, зокрема питання нагляду за авіаперевізниками, зареєстрованими в Україні.
Володимир Омелян і Хенрік Хололей схвалили підписання в листопаді 2017 року документа «Взаєморозуміння високого рівня між Україною і ЄС про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну». З огляду на роль, яку відіграють внутрішні водні шляхи в Україні, домовлено розглянути можливість введення внутрішніх водних шляхів України до TEN-T, а також координувати зусилля щодо вирішення складних питань у цьому секторі. Обидві сторони підтримали ініціативи Європейського інвестиційного банку щодо інвестицій у транспортну інфраструктуру, зокрема в Бескидський залізничний тунель. Такі інвестиції відчутно поліпшують транспортні зв’язки у суспільстві і сприяють діловій активності, переконує прес-служба Мінінфраструктури.
Ішлося й про необхідність якнайшвидшого ухвалення законопроектів, спрямованих на європейську інтеграцію в галузі транспорту для подальшого виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію. Двосторонній діалог засвідчив важливість організації центру швидкого реагування на кіберінциденти.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»