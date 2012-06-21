Заступник голови Державної служби України у справах ветеранів і учасників АТО Вячеслав МАРЧЕНКО під час інтерв’ю з журналістом «Урядового кур'єра» розповів про алгоритм поновлення документів особами, які повернулися з полону.
Відповідаючи на запитання журналіста «УК» про алгоритм поновлення документів особами, які повернулися з полону, заступник голови Державної служби України у справах ветеранів і учасників АТО Вячеслав МАРЧЕНКО зауважив: «Фактично у всіх, хто повернувся з ворожої неволі, є проблеми — однакові й індивідуальні. Служба розробила спеціальну анкету і провела зустріч із 16 звільненими, які перебували на лікуванні в Центральному військовому шпиталі. Кожен з них заповнив анкету. На основі цих даних у службі розробили «дорожню карту» під потреби кожного з них. У ній зокрема покроково розписано, як відновити паспорт, військовий квиток, посвідчення водія. А також куди звертатися і які документи подавати для санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації. Крім такої «дорожньої карти», кожен із бійців отримав ще й брошуру «Пам’ятка учасника АТО», в якій міститься інформація про права, пільги, гарантовані державою учасникам бойових дій. З усіма, хто завершив лікування у шпиталі і поїхав додому чи до військової частини, ми здзвонилися. У госпіталі перебувало 16 бійців, решта лікувалася у «Феофанії», хтось у госпіталі МВС, були й такі, що відмовилися від лікування і поїхали відразу додому».